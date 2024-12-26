Стало известно, кто в «Ливерпуле» поддерживает Дарвина Нуньеса

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является главной поддержкой нападающего мерсисайдцев Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает портал Anfield Watch.

По информации источника, Салах является поклонником игры Нуньеса, считая, что действия уругвайца, как нападающего, помогают ему играть с «развязанными руками» и больше забивать.

Отмечается, что будущее Салаха в «Ливерпуле» также может повлиять на будущее уругвайца в стане «красных». На данный момент между клубом и египтянином ведутся переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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