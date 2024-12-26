Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» определённо в зоне риска в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении клуба в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» определённо в зоне риска. Поэтому нам нужно набирать очки и выигрывать игры, иначе мы не попадём в плей-офф. Если мы не попадём, значит, мы этого не заслуживаем, потому что мы не были готовы, потому что у нас много проблем, и мы их не решили, и не нашли способа побеждать в играх. Конечно, там много претендентов. Для каждого клуба это очень важно», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив восемь очков. В оставшихся двух турах команда встретится с «ПСЖ» и «Брюгге». Матчи пройдут 22 и 29 января.

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