Талалаев сравнил «Спартак» Станковича с командой Абаскаля

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о разнице между нынешней командой «Спартака» Деяна Станковича и красно-белыми под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Когда Абаскаль только пришёл, «Спартак» выигрывал. Значит в команде был заложен некий фундамент. Когда Станкович только пришёл, всё было наоборот. У команды не было ни игры, ни позиционной атаки. А сейчас «Спартак» Станковича показывает тот самый футбол, который ждали зрители. При этом, я не берусь оценивать работу другого тренера. Да, мне больше нравится «Спартак» Станковича, нежели «Спартак» Абаскаля, но, простите, Станкович получил мощное усиление состава. Я говорю о Барко и Угальде. Конечно, с такими новичками игра должна измениться», — сказал Талалаев в эфире программы «Матч ТВ».

После завершения осенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место.

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