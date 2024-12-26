Стало известно, как «Барселона» надеется получить дополнительный капитал зимой

Каталонская «Барселона» рассчитывает получить дополнительный доход за счёт возможных трансферов своих бывших игроков зимой. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, в руководстве сине-гранатовых рассчитывают получить до € 30 млн дохода от трансферов футболистов, правами на которых частично владеет. В число таких игроков входят опорный полузащитник «Порту» Нико Гонсалес (40% прав) и вингер «Спортинга» Франсиску Тринкан (50%). Оба игрока, по сообщениям СМИ, имеют высокий приоритет к переходам в клубы АПЛ и Бундеслиги в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонцы не намерены тратиться на трансферы зимой. «Блауграна» рассчитывает разобраться с регистрациями своих игроков — Даниэля Ольмо и Пау Виктора, а также продлить контракты с Педри и Гави.

Материалы по теме Игрок «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, какие его мечты исполнились в 2024 году

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: