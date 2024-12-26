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Стало известно, как «Барселона» надеется получить дополнительный капитал зимой

Стало известно, как «Барселона» надеется получить дополнительный капитал зимой
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Каталонская «Барселона» рассчитывает получить дополнительный доход за счёт возможных трансферов своих бывших игроков зимой. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, в руководстве сине-гранатовых рассчитывают получить до € 30 млн дохода от трансферов футболистов, правами на которых частично владеет. В число таких игроков входят опорный полузащитник «Порту» Нико Гонсалес (40% прав) и вингер «Спортинга» Франсиску Тринкан (50%). Оба игрока, по сообщениям СМИ, имеют высокий приоритет к переходам в клубы АПЛ и Бундеслиги в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что каталонцы не намерены тратиться на трансферы зимой. «Блауграна» рассчитывает разобраться с регистрациями своих игроков — Даниэля Ольмо и Пау Виктора, а также продлить контракты с Педри и Гави.

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