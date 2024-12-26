Аморим: сейчас, возможно, один из самых сложных моментов в истории «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о положении клуба и ситуации с нападающим Маркусом Рашфордом.

«Рашфорд хочет играть. Он пытается. Когда я почувствую, что настал подходящий момент, я что-то изменю. До тех пор я продолжу думать о том, что лучше для команды. Что жду от Рашфорда? Как и от любого другого игрока – показывать максимум своих возможностей. Если у вас есть большой талант, выдающаяся игра и высокая вовлеченность, вы двигаете всех вперёд. Некоторые несут большую ответственность, потому что они в клубе уже давно. Сейчас, возможно, один из самых сложных моментов в истории нашего клуба, поэтому мы должны это принять и быть сильными. Вот чего я хочу от каждого игрока», — приводит слова Аморима Daily Mail.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего нападающего в грядущем январе.

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