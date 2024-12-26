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Marca рассказала, какое обещание Мбаппе дал президенту «Реала» Пересу

Marca рассказала, какое обещание Мбаппе дал президенту «Реала» Пересу
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Издание Marca рассказала, какое общение дал нападающий «Реала» Килиан Мбаппе президенту клуба Флорентино Пересу.

По данным источника, Мбаппе поговорил с президентом и пообещал изменить ситуацию. Он заверил, что всё изменится, и хорошие времена наступят.

Ранее форвард сказал, что никто не пожалеет о его подписании.

Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 4 результативные передачи.

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