Аморим объяснил решение вывести Рашфорда из состава «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о решении оставлять воспитанника команды Маркуса Рашфорда вне заявки на игры «красных дьяволов».

«Я говорю с Рашфордом каждый день. Мы говорим не об интервью, а о выступлении. Это моё решение, только моё (убрать Рашфорда из состава на матчи АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Я пытаюсь делать всё по-своему и знаю для чего всё это. Если я не буду придерживаться своей идеи, то потеряю себя.

Что нужно Рашфорду, чтобы вернуться в состав? Сделать всё возможное, чтобы стать лучшим. Для меня ситуация с Маркусом не отвлекающий фактор. Все игроки знают, чего я хочу от них и от Рашфорда. Для команды это может быть проблемой. Может быть, данный вопрос отвлекает СМИ, но это не моя забота», — приводит слова Аморима ESPN.

В текущем сезоне 27-летний Маркус Рашфорд провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в трёх последних матчах.

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