Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим объяснил решение вывести Рашфорда из состава «Манчестер Юнайтед»

Аморим объяснил решение вывести Рашфорда из состава «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о решении оставлять воспитанника команды Маркуса Рашфорда вне заявки на игры «красных дьяволов».

«Я говорю с Рашфордом каждый день. Мы говорим не об интервью, а о выступлении. Это моё решение, только моё (убрать Рашфорда из состава на матчи АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Я пытаюсь делать всё по-своему и знаю для чего всё это. Если я не буду придерживаться своей идеи, то потеряю себя.

Что нужно Рашфорду, чтобы вернуться в состав? Сделать всё возможное, чтобы стать лучшим. Для меня ситуация с Маркусом не отвлекающий фактор. Все игроки знают, чего я хочу от них и от Рашфорда. Для команды это может быть проблемой. Может быть, данный вопрос отвлекает СМИ, но это не моя забота», — приводит слова Аморима ESPN.

В текущем сезоне 27-летний Маркус Рашфорд провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в трёх последних матчах.

Материалы по теме
Аморим: сейчас, возможно, один из самых сложных моментов в истории «Манчестер Юнайтед»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android