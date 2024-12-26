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Гвардиола рассказал о разговоре с руководством «Манчестер Сити» на фоне последних неудач

Гвардиола рассказал о разговоре с руководством «Манчестер Сити» на фоне последних неудач
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о поддержке со стороны руководства клуба.
«Мы разговариваем каждую неделю. Я невероятно чувствую поддержку. Когда случается что-то неладное, мы принимаем решения, но я чувствую невероятную поддержку.

Мы всегда говорим: «Хорошо, ситуация такая, какая есть, что мы можем сделать, чтобы стать лучше, чтобы улучшить команду? Ну же, давайте двигаться дальше к следующему матчу». Мы всегда сохраняли позитивный настрой», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает седьмое место. В общей таблице Лиги чемпионов «горожане» располагаются на 22-м месте. За последние 12 матчей во всех турнирах команда одержала одну победу.

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