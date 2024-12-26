Аршавин: когда Канделаки первый раз позвала на «Матч ТВ», ответил: «Никогда в жизни!»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о работе на «Матч ТВ».

— Пять лет назад вы представляли, что в вашей жизни будет так много медиаактивностей?

— Ещё в 2016-м мне звонила Тина Канделаки, звала поработать на Евро-2016. Я говорил: «Да никогда в жизни. На «Матч ТВ»? Мне это вообще для чего?» Но в итоге она всё равно попросила Кайрата Советаевича [Боранбаева, председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат»], и я прилетал в студию. Потом, уже после окончания карьеры, я уже больше соглашался с её доводами. Она сильный управленец, говорит всё по делу и разбирается в своей теме.

— Почему для вас это кайф?

— Для меня это легко, я привык быть на виду. Мне не нужно напрягаться, чтобы быть таким, какой я есть. И я понимаю, что это востребовано, раз меня зовут. Вообще, я отказываюсь от 80% предложений. «Матч ТВ» — это моя работа, а «Это футбол, брат» мне нравится, им со мной комфортно, а мне с ними. Поэтому я там участвую. В другие проекты редко хожу, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.