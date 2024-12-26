Стали известны подробности по будущему Араухо в «Барселоне»

Каталонская «Барселона» больше не считает приоритетом продление контракта центрального защитника команды Рональда Араухо. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, потенциальное подписание немецкого защитника «Байера» Жонатана Та, над которым ведётся работа по сей день, сделает продление контракта Араухо не обязательным. Кроме того, в руководстве «блауграны» недовольны частыми травмами футболиста, которые являются катализатором возможной продажи уругвайца летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Араухо будет выставлен на трансфер, если не продлит контракт с сине-гранатовыми. Действующее соглашение с каталонским клубом у защитника истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Араухо не принимал участия в играх «Барселоны».

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