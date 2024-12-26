«Спортинг» объявил об увольнении тренера, который заменил Аморима в ноябре

«Спортинг» объявил об увольнении 40-летнего главного тренера Жоау Перейры менее чем через два месяца после назначения на этот пост.

«Лев навсегда. Спасибо, Жоау Перейра», — написано в официальном аккаунте «Спортинга» в социальной сети X

Напомним, Перейра возглавил «Спортинг» после ухода в «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима в ноябре. На данный момент клуб идёт вторым в чемпионате страны, имея в активе 37 очков. У лидирующей «Бенфики» — 38 очков.

В следующем матче чемпионата Португалии «Спортинг» встретится с «Бенфикой». Матч состоится 29 декабря, начало – 23:30 мск.

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