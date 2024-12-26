Радимов отреагировал на признание Семака лучшим тренером России в 2024 году

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался признании главного тренера санкт-петребургской команды Сергея Семака лучшим тренером России в 2024 году по версии зрителей и экспертов «Матч Премьер».

«Во‑первых, Семак выиграл три трофея. Это объективно. Во‑вторых, хотя у Семака действительно самый сильный состав в РПЛ, но он сталкивался с тяжёлыми потерями по ходу года. Тем не менее, довёл команду до чемпионства по итогам сезона‑2023/2024.

В текущем сезоне «Зенит» начал так, что все предлагали сразу отдать им золото и разыгрывать следующий чемпионат. Но пошли травмы. Тем не менее, зенитовцы всё‑таки удержались на вершине таблицы, вровень с «Краснодаром» по очкам. Качество игры «Зенита» оставляет желать лучшего, но результат есть», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам осенней части чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям.

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