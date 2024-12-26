В РФС рассказали о двойных стандартах в отношении российских и израильских команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отметил двойные стандарты в отношении российских и израильских команд.

Израильтяне понимают, что рано или поздно на них могут спроецироваться те санкции, что с 2022 года применяются против российских команд?

— Более того, они и должны быть спроецированы. То есть, если мы отойдем от ситуации двойных стандартов и всех вернем в режим принятия объективных решений, то, раз уже применены такие санкции в отношении российских команд, то на каком основании их нет в отношении израильских команд? Но мы боремся не за то, чтобы Израиль забанили вслед за нами. А за то, чтобы нас разбанили, раз не трогают Израиль – приводит слова Митрофанова «Известия».

Все российские клубы, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В 2024 году сборная России сыграла пять товарищеских матчей, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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