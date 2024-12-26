Аршавин: может, сын станет суперзвездой в «Спартаке», и тогда «Зенит» за ним точно придёт

Экс-нападающий «Зенита» и заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал, может ли его сын, который занимается футболом в академии московского «Спартака», перейти к сине-бело-голубым.

— А может ли ваш сын перейти из «Спартака» в «Зенит»?

— Он в этом плане по-хорошему упрямый. Так что нет. Он спартаковец. Недавно ему сказал: «Наконец-то твои стали играть хорошо». Он следит за командой, болеет за некоторых игроков. Пока это малоосуществимо. Да и в этом нет нужды. Так что зачем его забирать?

— Вы сказали «пока».

— Мало ли, он станет суперзвездой, и тогда «Зенит» за ним точно придёт, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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