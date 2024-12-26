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Винисиус поменялся игровой джерси со звездой НБА

Винисиус поменялся игровой джерси со звездой НБА
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и 29-летний лёгкий форвард баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» Джош Харт во время матча НБА, проходившего 25 декабря, с «Сан-Антонио Спёрс», который завершился победой нью-йоркской команды со счётом 117:114, поменялись игровыми футболками.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 41, Таунс - 21, Брансон - 20, Харт - 12, Макбрайд - 8, Ануноби - 8, Ачиува - 5, Пэйн - 2, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 42, Сохан - 21, Пол - 13, Васселл - 11, Шампани - 9, Джонс - 7, Касл - 6, Барнс - 3, Джонсон - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили

Фото: Пресс-служба БК «Нью-Йорк Никс»

В этом матче Джош Харт оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.
Примечательно, что Винисиус уже неоднократно был замечен на баскетбольных матчах команд НБА. Отметим, что бразилец покинул расположение мадридского клуба, поскольку в испанской Ла Лиге началась рождественская пауза, которая продлится до 3 января.

Напомним, в текущем сезоне Винисиус принял участие в 20 матчах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

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