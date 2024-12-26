Винисиус поменялся игровой джерси со звездой НБА

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и 29-летний лёгкий форвард баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс» Джош Харт во время матча НБА, проходившего 25 декабря, с «Сан-Антонио Спёрс», который завершился победой нью-йоркской команды со счётом 117:114, поменялись игровыми футболками.

Фото: Пресс-служба БК «Нью-Йорк Никс»

В этом матче Джош Харт оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

Примечательно, что Винисиус уже неоднократно был замечен на баскетбольных матчах команд НБА. Отметим, что бразилец покинул расположение мадридского клуба, поскольку в испанской Ла Лиге началась рождественская пауза, которая продлится до 3 января.

Напомним, в текущем сезоне Винисиус принял участие в 20 матчах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.