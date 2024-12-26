Андрей Аршавин объяснил, почему Игоря Денисова не взяли на работу в академию «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал, почему бывший опорный полузащитник сине-бело-голубых Игорь Денисов не получил должность тренера в клубной академии.

«Первое — его публичные слова про академию. Он ждал, что его здесь встретят. Кто? Его встретил Сергей Николаевич, всё показал. Но он всё равно был недоволен.

Когда Гарик обратился обсудить возможность быть тренером у нас, то я ему честно сказал: у нас за тренеров отвечают Алексей Юрьевич Тихомиров и его помощник Василий Александрович Костровский, который его же тренировал. Отправил на разговор с ними. Они встречались. Гарик высказал свои идеи, но я заранее понимал: он хочет тренировать так, как сам видит. Мы не можем себе это позволить. Это же не наша частная школа. Плюс есть какая-то системность, методика. Без импровизации, конечно, никуда. Но всё это вряд ли подходит Денисову.

В СШОР «Зенит» ему дадут больше свободы. Возглавил 2011 год, начал тренировать, посмотрим, что получится. Хотя, мне кажется, у него задатки для взрослого футбола», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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