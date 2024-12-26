Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин объяснил, почему Игоря Денисова не взяли на работу в академию «Зенита»

Андрей Аршавин объяснил, почему Игоря Денисова не взяли на работу в академию «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал, почему бывший опорный полузащитник сине-бело-голубых Игорь Денисов не получил должность тренера в клубной академии.

«Первое — его публичные слова про академию. Он ждал, что его здесь встретят. Кто? Его встретил Сергей Николаевич, всё показал. Но он всё равно был недоволен.

Когда Гарик обратился обсудить возможность быть тренером у нас, то я ему честно сказал: у нас за тренеров отвечают Алексей Юрьевич Тихомиров и его помощник Василий Александрович Костровский, который его же тренировал. Отправил на разговор с ними. Они встречались. Гарик высказал свои идеи, но я заранее понимал: он хочет тренировать так, как сам видит. Мы не можем себе это позволить. Это же не наша частная школа. Плюс есть какая-то системность, методика. Без импровизации, конечно, никуда. Но всё это вряд ли подходит Денисову.

В СШОР «Зенит» ему дадут больше свободы. Возглавил 2011 год, начал тренировать, посмотрим, что получится. Хотя, мне кажется, у него задатки для взрослого футбола», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Игорь Денисов — главный скандалист российского футбола

Материалы по теме
Воспитанник «Динамо» Терехов: Игорь Денисов — человек-легенда, мастер своего дела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android