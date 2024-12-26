Стало известно условие, при котором «Барселона» готова подписать Рашфорда

Каталонская «Барселона» может подписать нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда при условии снижения его зарплаты. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба готово предложить контракт игроку только в том случае, если зарплата англичанина будет снижена вдвое. Отметим, что «Барселона» пока не предпринимала никаких активных действий по этому поводу.

Напомним, ранее стало известно, что «красные дьяволы» хотят продать нападающего уже в это зимнее трансферное окно. Примечательно, что Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в трёх последних матчах.