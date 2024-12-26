В РФС объяснили, в чём польза матчей с Брунеем и Кубой для сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какой позитивный эффект приносят товарищеские матчи сборной России с национальными командами, находящимися в нижней части рейтинга ФИФА.

«Мы не зря в принципе договариваемся и играем товарищеские матчи. Понятно, что всем — и тренерскому штабу, и нам, и прежде всего болельщикам, — хочется видеть соперников сборной топового уровня. Это интересно. И футболистов дополнительно мотивировать не надо.

Но сборные бывают разные. Надо ко всем относиться с большим уважением. В том числе выстраивать контакты со сборными, с которыми в обычной жизни ты не то что не сыграешь, а не встретишь их в силу особенности отбора на чемпионат мира. А ведь их национальные федерации входят в конгресс ФИФА. И голос каждой из них при принятии решения оказывает своё влияние. К тому же они на этих конгрессах будут рассказывать своим коллегам, как были в России, какая у нас прекрасная страна и отличные стадионы. Или как сборная России приезжала к ним. И будут говорить, что нечего абсолютно бояться в России, поэтому надо принимать её команды обратно на международную арену в официальные соревнования.

Эти контакты сейчас дают свой эффект: наши юношеские и молодежную сборные с удовольствием принимают в Латинской Америке. Мы также с большим количеством стран Азии и Африки находимся в контактах, которых у РФС не было раньше», — приводят слова Митрофанова «Известия».

В ноябре 2023 года сборная России провела в Волгограде товарищеский матч с представителем КОНКАКАФ сборной Кубы, игра закончилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В 2024 году российские футболисты встретились с национальными командами Сербии (4:0 в Москве), Беларуси (4:0 в Минске), Вьетнама (3:0 в Ханое), Брунея (11:0 в Краснодаре) и Сирии (4:0 в Волгограде), три последние сборные представляют АФК.

Видео: Как сборная России играет при Карпине