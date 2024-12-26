Аршавин рассказал о молодом воспитаннике «Зенита», успешно играющем в Болгарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин рассказал о роли иностранных трансферов для академии клуба. Также экс-футболист отметил, что предпочтительна именно покупка игроков, а не аренда.

«Для нас [академии] любой иностранный трансфер – хорошо. Желательно не аренда, а сразу покупка. Здесь я бы выделил Елисея Сырова 2008 года, который играет в «Лудогорце». Это действительно очень талантливый игрок. И наш 2008 год считается одним из лучших в России», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».