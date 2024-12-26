Клубы Ла Лиги выступили с критикой в адрес «Реала» из-за нового турнира Переса

Мадридский «Реал» подвергся резкой критике со стороны команд испанской Примеры за проект нового турнира Объединённая лига (ранее — Суперлига Европы), создателем которого является президент «сливочных» Флорентино Перес. Об этом сообщает Defensa Сentral.

По информации источника, клубы Ла Лиги не хотят принимать участие в этом турнире.

Ранее стало известно, что в турнире смогут участвовать 96 европейских клубов из 55 национальных ассоциаций УЕФА, среди которых также находится и Россия. Подразумевается, что игры будут проходить с сентября по апрель в середине каждой недели.

Напомним, проект турнира впервые появился в 2021 году, провалился из-за критики со стороны болельщиков и общественности, а также угрозы санкций. Наличие такого турнира создавало большое количество топовых матчей на регулярной основе.