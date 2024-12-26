Митрофанов: в «Зените» мы всегда умели договариваться с агентами и решать любые вопросы

Генеральный секретарь РФС и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о своём взаимодействии с агентами в период работы в петербургском клубе.

— Вам тяжело было работать с агентами в бытность генеральным директором «Зенита»?

— Когда я работал в «Зените», наш клуб никогда не сталкивался с проблемой давления со стороны агента. Мы всегда умели договариваться и решать любые вопросы, — приводят слова Митрофанова «Известия».

42-летний генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов занимал должность генерального директора петербургского «Зенита» с января 2007 года по май 2017 года.

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