Стало известно, кого «Реал» рассматривает на место Тони Крооса — Defensa Сentral

Опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди может пополнить состав мадридского «Реала». Об этом сообщает Defensa Сentral.

По информации источника, руководство «Реала» рассматривает Субименди на место легенды «сливочных», бывшего полузащитника Тони Крооса, завершившего карьеру в июле этого года. В мадридском клубе считают, что футболист идеально впишется в команду.

Напомним, действующее соглашение Субименди с «Реалом Сосьедад» рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник успел принять участие в 21 матче, где забил один гол и сделал две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 60 млн.