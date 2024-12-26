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Игорь Семшов оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона-2024/2025

Игорь Семшов оценил выступление «Локомотива» в первой части сезона-2024/2025
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Экс-полузащитник «Торпедо», московского «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал игру столичного «Локомотива» в осенней части сезона-2024/2025.

«Локомотив» неплохо выступил в первой части чемпионата. Эта команда — сплав опыта и молодости. Есть очень опытные футболисты, прошедшие огонь, воду и медные трубы. А есть молодёжь: Батраков, Пиняев и другие. Команда поймала свой ритм, спортивный кураж с первых туров. Иногда даже цеплялась за первое место», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал в 18 матчах осенней части РПЛ-2024/2025 35 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. Красно-зелёные на четыре очка отстают от «Краснодара» и «Зенита», на два очка от «Спартака» и уступают имеющему столько же очков московскому «Динамо» по результату личной встречи (1:3).

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Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

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