«Реал» рассматривает звезду «Баварии» в качестве замены Кроосу — Плеттенберг

Опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может пополнить состав мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «сливочных» пристально следит за ситуацией в «Баварии» и готово предложить контракт немцу. В «Реале» считают, что игрок может стать заменой полузащитнику мадридского клуба Тони Кроосу, завершившему карьеру в июле текущего года.

Ранее стало известно, что «Бавария» ждёт от Киммиха решение о продлении контракта уже в январе. Действующее соглашение хавбека с клубом рассчитано до конца текущего сезона.