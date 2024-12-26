Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает звезду «Баварии» в качестве замены Кроосу — Плеттенберг

«Реал» рассматривает звезду «Баварии» в качестве замены Кроосу — Плеттенберг
Комментарии

Опорный полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может пополнить состав мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «сливочных» пристально следит за ситуацией в «Баварии» и готово предложить контракт немцу. В «Реале» считают, что игрок может стать заменой полузащитнику мадридского клуба Тони Кроосу, завершившему карьеру в июле текущего года.

Ранее стало известно, что «Бавария» ждёт от Киммиха решение о продлении контракта уже в январе. Действующее соглашение хавбека с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Материалы по теме
«Бавария» требует от Киммиха решения по своему будущему в начале января — Плеттенберг
Стало известно, кого «Реал» рассматривает на место Тони Крооса — Defensa Сentral
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android