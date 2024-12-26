Marca опубликовала инсайд на фоне слухов о переходе ван Дейка и Трента в «Реал»

Мадридский «Реал» не интересуется 33-летним центральным защитником «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджилом ван Дейком, сообщает Marca. По данным источника, трансферная стратегия «сливочных» подразумевает поиск другого типа игроков, которые могли бы закрыть проблемную позицию на долгие годы.

Сообщается, что единственным игроком «Ливерпуля», представляющим интерес для «Реала», является 26-летний правый защитник Трент Александер-Арнольд — по поводу его возможного перехода между клубами ведутся контакты и диалог.

Ранее появлялась информация, что ван Дейк, контракт которого с мерсисайдцами истекает летом 2025 года, мог бы заинтересовать «Реал» как вариант для усиления команды на правах свободного агента.

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