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Тяжёлая травма Кузнецова, яркая дуэль Леброна и Карри в НБА. Главное к утру

Тяжёлая травма Кузнецова, яркая дуэль Леброна и Карри в НБА. Главное к утру
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался по поводу состояния здоровья нападающего Евгения Кузнецова, получившего травму в матче с ЦСКА, Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче НБА, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Ротенберг: у Кузнецова очень плохой диагноз. Был без сознания, долго пропустит.
  2. «Лейкерс» переиграли «Голден Стэйт», Леброн Джеймс и Стефен Карри набрали 69 очков.
  3. Генсек РФС подробно объяснил решения УЕФА и ФИФА отстранить российские клубы от турниров.
  4. «Спартак» хотел купить голкипера минского «Динамо» Лапоухова, игрок отказался — источник.
  5. ЦСКА обыграл СКА в результативном матче, забросив пять шайб в первом периоде.
  6. Стало известно, какую зарплату «Наполи» предложил Хвиче Кварацхелии.
  7. Дебютный гол Паника в КХЛ помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне обыграть «Торпедо».
  8. Ротенберг высказался об эпизоде, в котором Евгений Кузнецов получил серьёзную травму.
  9. ЦСКА объявил о возвращении своего воспитанника из аренды.
  10. «Витязь» всухую обыграл московское «Динамо» в дебютном матче Подъяпольского.
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