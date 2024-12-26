Тяжёлая травма Кузнецова, яркая дуэль Леброна и Карри в НБА. Главное к утру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался по поводу состояния здоровья нападающего Евгения Кузнецова, получившего травму в матче с ЦСКА, Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче НБА, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».