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Эдуард Мор: «Акрон» играет в типичный немецкий футбол

Эдуард Мор: «Акрон» играет в типичный немецкий футбол
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор охарактеризовал принципы игры новичка РПЛ сезона-2024/2025 — тольяттинского «Акрона».

«Я бы сказал, что «Акрон» играет в типичный немецкий футбол. То есть они стараются играть на встречных курсах, если это позволяет делать соперник. Большими силами бегут в атаку», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» в своём дебютном сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 22 очка в 18 матчах и по итогам осенней части занимает в турнирной таблице девятое место. При этом красно-чёрные забили 22 гола, что является девятым-десятым результатом в лиге, и пропустили 34 гола, что является 14-15-м результатом в лиге.

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