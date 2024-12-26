Возлюбленная Роналду показала, что подарила футболисту на Рождество

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, подарила футболисту новый автомобиль на Рождество.

Роналду опубликовал фото в соцсетях, на котором он с Джорджиной сидит в серебристом кабриолете Rolls-Royce Dawn. Примечательно, что на Рождество два года назад Родригес уже дарила Роналду похожий автомобиль.

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

Напомним, Джорджина и Криштиану вместе уже более восьми лет, у пары двое совместных детей. В текущем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах, в которых забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.