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Возлюбленная Роналду показала, что подарила футболисту на Рождество

Возлюбленная Роналду показала, что подарила футболисту на Рождество
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Джорджина Родригес, возлюбленная форварда саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, подарила футболисту новый автомобиль на Рождество.

Роналду опубликовал фото в соцсетях, на котором он с Джорджиной сидит в серебристом кабриолете Rolls-Royce Dawn. Примечательно, что на Рождество два года назад Родригес уже дарила Роналду похожий автомобиль.

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

Напомним, Джорджина и Криштиану вместе уже более восьми лет, у пары двое совместных детей. В текущем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах, в которых забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Действующее соглашение португальца с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

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