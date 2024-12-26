Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 18-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 26 декабря, матчем «Манчестер Сити» — «Эвертон» стартует 18-й тур английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Расписание матчей 18-го тура АПЛ сезона-2024/2025 (время — московское):
26 декабря, четверг
15:30. «Манчестер Сити» – «Эвертон»;
18:00. «Саутгемптон» – «Вест Хэм Юнайтед»;
18:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур»;
18:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла»;
18:00. «Челси» – «Фулхэм»;
18:00. «Борнмут» – «Кристал Пэлас»;
20:30. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»;
23:00. «Ливерпуль» – «Лестер Сити».
27 декабря, пятница
22:30. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Брентфорд»;
23:15. «Арсенал» – «Ипсвич Таун».