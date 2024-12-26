Стали известны планы «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно

Английский «Ливерпуль» не планирует активных действий в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, ситуация может измениться лишь при условии крайне выгодного для команды Арне Слота предложения. Отмечается, что на данный момент мерсисайдцы хорошо укомплектованы.

Кроме того, «красным» приписывают интерес к атакующему полузащитнику «Лиона» Райану Шерки. Однако несмотря на то, что клуб действительно следит за развитием 21-летнего француза на протяжении нескольких месяцев, он вряд ли будет торопиться с его приобретением.

«Ливерпуль» заработал 39 очков за 16 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.