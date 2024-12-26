Салах близок к заключению контракта с «Ливерпулем» до 2027 года — Скира

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к заключению нового контракта с мерсисайдским клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В составе мерсисайдского клуба египтянин выигрывал английскую Премьер-лигу, внутренние кубки, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу.

Ранее Салах стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забил 10 и более голов и отдал 10 и более голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также нападающий оказался первым игроком, которому удалось набрать 15+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате.

Всего в текущем сезоне форвард провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 15 голевых передач.