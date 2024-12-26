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Расписание матчей АПЛ 26 декабря

Расписание матчей АПЛ 26 декабря
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Сегодня, 26 декабря, пройдут матчи 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание матчей АПЛ 26 декабря (время — московское):

15:30. «Манчестер Сити» – «Эвертон»;
18:00. «Саутгемптон» – «Вест Хэм Юнайтед»;
18:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур»;
18:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла»;
18:00. «Челси» – «Фулхэм»;
18:00. «Борнмут» – «Кристал Пэлас»;
20:30. «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»;
23:00. «Ливерпуль» – «Лестер Сити».

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 38 очков за 16 матчей. На втором месте располагается «Челси» (35), на третьем — «Арсенал» (33).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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