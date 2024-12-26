«Челси» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 26 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Команда Энцо Марески набрала 35 очков и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка, проведя при этом на одну игру больше. «Фулхэм» располагается на девятом месте. «Дачники» набрали 25 очков.