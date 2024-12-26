Деле Алли начнёт тренироваться с «Комо» 26 декабря — Скира

Английский полузащитник Деле Алли сегодня, 26 декабря, начнёт тренироваться с итальянским «Комо». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Сегодня ожидается первая тренировка Деле Алли с «Комо». Английский полузащитник надеется убедить тренера Фабрегаса подписать с ним контракт в качестве свободного агента», — написал Скира.

Последним клубом 28-летнего Деле Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Сообщалось, что ведутся переговоры о переходе Алли в российскую медиафутбольную команду «Титан».