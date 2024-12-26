Вице-премьер РФ Чернышенко высказался о ситуации с заявлениями о коррупции в судействе

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко высказался о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

«Поскольку информация публичная и правоохранительные органы занимаются, они дадут квалифицированную оценку.

Я уверен, что работу ведёт Российский футбольный союз. Такой же путь проходила Континентальная хоккейная лига. Есть механизмы, как сделать так, чтобы судейство было профессиональным, объективным и неподкупным», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал факты в правоохранительные органы.