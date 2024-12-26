Аршавин предположил, почему Радимов и Зырянов не тренируют на высшем уровне

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин предположил, почему известные экс-футболисты сине-бело-голубых Владислав Радимов и Константин Зырянов не тренируют на высшем уровне.

«Радимов после «Зенита-2» нигде и не работал. Его устраивает медиафутбол. Костя пошёл в «Черноморец». Мы это приветствовали. Всегда говорили, что нам нужны тренеры во взрослых командах. Это будет бонусом для академии, потому что они так или иначе знают наших игроков. Костя там хорошо работал, а то, что случилось позже, мне трудно комментировать. Сейчас он вернулся к нам и трудится советником Александра Ивановича. Полагаю, что Костя рано или поздно вернётся на тренерскую стезю. Но я считаю, что они оба — тренеры для взрослых команд», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.