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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев отреагировал на слухи о возможном переходе в «Монако»

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев отреагировал на слухи о возможном переходе в «Монако»
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Футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отреагировал на слухи о возможном переходе в «Монако». По словам Аббосбека, из французского клуба с ним никто не связывался.

— Пару недель назад в СМИ появились новости, что тебя очень хочет «Монако». Уже успел подобрать себе там дом?
— Ха-ха, нет. Когда эта новость только появилась, Мусаев и Дивеев сразу начали меня подкалывать, а родители рассказали, что все родственники начали их поздравлять. Но я поспешил всех успокоить — все новости я сам узнал из интернета. Никакой информации об интересе «Монако» у меня нет, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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