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Шаронов: категорически не согласен, что нынешние результаты «Спартака» — успех Абаскаля

Шаронов: категорически не согласен, что нынешние результаты «Спартака» — успех Абаскаля
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Бывший футболист Роман Шаронов высказался о словах экс-тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что сегодняшняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана его штабом.

«Для меня весь клуб работает на результат, а не только один тренер. Если Абаскаль считает, что нынешние результаты «Спартака» — это его успех, то категорически с этим не согласен. Весь клуб работает на трансферном рынке и в других сферах, поэтому в совокупности успех — это результат всей команды. Не знаю, что подразумевает Абаскаль под успехом. Если он считает успехом входящие трансферы, то в этом есть какая-то его часть, хотя это больше работа клуба. Что касается набора очков в этом сезоне, рецепта нет. Клуб в целом работает на результат и как единый организм, просто есть видимая и невидимая работа», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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