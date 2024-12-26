Мареска высказался о проблеме для «Челси» с персональной опекой Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о том, что соперники стали персонально опекать полузащитника Коула Палмера.

«Следующий шаг для Коула — научиться управлять этим моментом, потому что большинство команд стараются использовать против него персональную опеку, это сложно для него. Если расстраиваться, то немного теряешь концентрацию. Уверен, он будет лучше понимать игру за игрой, как двигаться, когда его будут опекать.

Одним из решений мог бы стать Жоао Феликс или Жоао вместе с Коулом. На днях мы продолжили с Коулом, потому что были моменты, когда он мог получить мяч и что-то создать.

Конечно, Коул очень помогает нам в плане голов и результативных передач, но я много раз говорил после игр, что он и Николас [Джексон] не только забивают голы. Они очень помогают нам своим прессингом, своей интенсивностью. Я с самого начала говорил, что мы не можем полагаться на плечи Коула в каждой игре», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».