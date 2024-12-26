Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска высказался о проблеме для «Челси» с персональной опекой Палмера

Мареска высказался о проблеме для «Челси» с персональной опекой Палмера
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о том, что соперники стали персонально опекать полузащитника Коула Палмера.

«Следующий шаг для Коула — научиться управлять этим моментом, потому что большинство команд стараются использовать против него персональную опеку, это сложно для него. Если расстраиваться, то немного теряешь концентрацию. Уверен, он будет лучше понимать игру за игрой, как двигаться, когда его будут опекать.

Одним из решений мог бы стать Жоао Феликс или Жоао вместе с Коулом. На днях мы продолжили с Коулом, потому что были моменты, когда он мог получить мяч и что-то создать.

Конечно, Коул очень помогает нам в плане голов и результативных передач, но я много раз говорил после игр, что он и Николас [Джексон] не только забивают голы. Они очень помогают нам своим прессингом, своей интенсивностью. Я с самого начала говорил, что мы не можем полагаться на плечи Коула в каждой игре», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Материалы по теме
Тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру Энцо Фернандеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android