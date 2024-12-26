Рубен Аморим обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о болельщиках команды.

«Нужно ли что-то большее от болельщиков? Ничего, только от нас. Не могу сказать ничего плохого о фанатах. Я пытаюсь сказать фанатам, что мы понимаем. Понимаю как тренер — я понимаю этот момент, это разочарование. Знаю, мы будем совершенствоваться. На это потребуется время.

Я сказал то же самое на пресс-конференции после «Эвертона» (4:0), когда люди заговорили о первой четвёрке. Знаю, что это будет действительно тяжело, но думаю, что для нас важно с этой стороны, сказать болельщикам, что мы понимаем. Я понимаю.

Они невероятны. Нас поддерживают, когда мы проводим сезон, которого, возможно, не увидим ещё долгие годы, и мы это знаем. Единственный способ справиться с этим — подготовиться к следующей игре так, будто мы победили, можно так сказать, а затем снова пойти и попытаться выиграть матч. Я знаю, что это только от нас зависит, фанатам нужна наша помощь, а не наоборот, они всё делают правильно», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».