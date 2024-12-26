Андрей Аршавин анонсировал тренерские перестановки в молодёжной и второй командах «Зенита»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин анонсировал тренерские перестановки в молодёжной и второй командах сине-бело-голубых.

— Насколько я знаю, Коноплёв сейчас возглавит «Зенит-2». Это так?

— Да. Этот план мы нарисовали со старшим тренером Алексеем Юрьевичем Тихомировым года три-четыре назад. Сначала он должен был потренировать молодёжку, потом перейти в двойку. Процесс должен был пройти быстрее, но это немного отсрочилось.

— А кто будет в молодёжке вместо Коноплёва?

— Александр Селенков, у которого есть необходимая лицензия, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.