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Андрей Аршавин анонсировал тренерские перестановки в молодёжной и второй командах «Зенита»

Андрей Аршавин анонсировал тренерские перестановки в молодёжной и второй командах «Зенита»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин анонсировал тренерские перестановки в молодёжной и второй командах сине-бело-голубых.

— Насколько я знаю, Коноплёв сейчас возглавит «Зенит-2». Это так?
— Да. Этот план мы нарисовали со старшим тренером Алексеем Юрьевичем Тихомировым года три-четыре назад. Сначала он должен был потренировать молодёжку, потом перейти в двойку. Процесс должен был пройти быстрее, но это немного отсрочилось.

— А кто будет в молодёжке вместо Коноплёва?
— Александр Селенков, у которого есть необходимая лицензия, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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