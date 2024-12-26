Легенда «Ливерпуля» Раш призвал Салаха остаться в мерсисайдском клубе

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш призвал вингера мерсисайдцев Мохамеда Салаха остаться в клубе. Действующий контракт египетского нападающего с «красными» рассчитан до лета 2025 года.

«Я бы хотел, чтобы Мо продлил контракт. Мы не знаем, что произойдёт в будущем, но я уверен, что каждый болельщик «Ливерпуля» тоже хотел бы этого. Когда уходил я, у меня были на то причины: мне хотелось играть регулярно, а в «Ливерпуле» такой возможности не было. У Салаха другая ситуация. Мо даже не близок к тому, чтобы оказаться на скамейке запасных, так что я просто не вижу причин, которые могут подтолкнуть его к уходу», — приводит слова Раша Liverpool Echo.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.