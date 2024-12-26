«Клубы не хотят рисковать». Владислав Радимов — о возможном переходе Дениса Черышева в РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов высказал мнение, что полузащитник Денис Черышев уже не перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.

«С одной стороны, понятно, что мастерства достаточно. С другой стороны, рисковать клубы РПЛ тоже не хотят. Человек в возрасте, подвержен травмам», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

33-летний Денис Черышев играет за греческий «Паниониос», выступающий во втором дивизионе чемпионата страны. Ранее россиянин выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» и «Венецию». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бывшего полузащитника сборной России в € 500 тыс.