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«Клубы не хотят рисковать». Владислав Радимов — о возможном переходе Дениса Черышева в РПЛ

«Клубы не хотят рисковать». Владислав Радимов — о возможном переходе Дениса Черышева в РПЛ
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Российский тренер Владислав Радимов высказал мнение, что полузащитник Денис Черышев уже не перейдёт в клуб Российской Премьер-Лиги.

«С одной стороны, понятно, что мастерства достаточно. С другой стороны, рисковать клубы РПЛ тоже не хотят. Человек в возрасте, подвержен травмам», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

33-летний Денис Черышев играет за греческий «Паниониос», выступающий во втором дивизионе чемпионата страны. Ранее россиянин выступал за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию» и «Венецию». Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бывшего полузащитника сборной России в € 500 тыс.

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