Тарханов: у Абаскаля нет качеств, чтобы раскрывать футболистов, а у Станковича — есть

Российский специалист Александр Тарханов высказался о словах экс-тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что сегодняшняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана его штабом.

«Что касается слов Абаскаля про «Спартак», тренеры всегда так говорят, когда их бывшая команда выстреливает. Большую роль в нынешней команде играет Станкович. При Абаскале пришла большая часть этих футболистов, однако он не смог их раскрыть. Результаты команды зависят от тренера, который работает в команде в данный момент. Станкович разобрался в футболистах и выстроил игру.

Я сегодня прочитал, что при Абаскале Угальде забил всего один мяч в 15 матчах, а при Станковиче он раскрылся. Помимо того, чтобы взять игрока, его нужно включить в командную игру и раскрыть. Не все тренеры так умеют. У Абаскаля нет таких качеств, а у Станковича — есть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.