Аршавин рассказал, куда пропал из информационного пространства Быстров

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, куда пропал из информационного пространства его бывший одноклубник Владимир Быстров.

— Говорят, что Владимир Быстров сейчас имеет какой-то агентско-скаутский интерес. Это так?

— Я о таком не слышал. Володя уже определённое время находится в Дубае. И вижу я его только по фотографиям Александра Кержакова в соцсетях. Загар вроде бы ложится.

— Вас удивляет, что он пропал из медиа?

— Скажем так: были предпосылки для его отъезда в Дубай. Желаю ему всего хорошего, надеюсь, всё задуманное осуществится. Но я хотел бы, чтобы он вернулся к нам, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.