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Тарханов: Андрей Аршавин вырастет в президента «Зенита»

Тарханов: Андрей Аршавин вырастет в президента «Зенита»
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о перспективах бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в деятельности функционера. В настоящее время 43-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Аршавин — очень грамотный парень. Я несколько раз с ним был в футбольных студиях. Мне очень понравилось, как он рассуждает. Я часто слушаю экспертов, и Андрей является одним из лучших. Думаю, он вырастет в президента «Зенита». Это футбольный человек», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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