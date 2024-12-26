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Корнеев назвал махачкалинское «Динамо» одной из самых непредсказуемых команд РПЛ

Корнеев назвал махачкалинское «Динамо» одной из самых непредсказуемых команд РПЛ
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался об игре и результатах махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ. По словам Корнеева, махачкалинская команда является одной из самых непредсказуемых в высшем российском дивизионе.

«Есть несколько позиций, которые, думаю, команде нужно усилить. Руководство сделает всё возможное, чтобы их укрепить. Так что в этом плане это, наверное, одна из самых непредсказуемых команд. Они могут и проиграть любому, и выиграть у любого», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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