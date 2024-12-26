Артём Дзюба станет гостем новогоднего выпуска «ЧБД», видеотизер с ним слил Слуцкий

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба станет гостем новогоднего выпуска известного юмористического шоу «Что было дальше?» Видео выйдет 31 декабря на YouTube. Также в этом выпуске анонсировали ещё одного популярного гостя — видеоблогера Александра Зубарева.

Фото: Скриншот из соцсетей

Интересно, что на съёмку выпуска «ЧБД» с Дзюбой приехал и его друг — известный российский тренер Леонид Слуцкий. Именно он записал и выложил в соцсетях забавный «тизер» для выпуска. На нём запечатлено, как Дзюба душит плюшевого гуся. Это ироничная отсылка к непристойным видео Артёма, которые были «слиты» в интернет несколько лет назад.