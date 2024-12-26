Аршавин рассказал, в чëм молодые российские футболисты превосходят бразильцев

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе команды сине-бело-голубых на молодёжном турнире в Бразилии. Он ответил, сильно ли молодые россияне отличаются от сверстников из Бразилии.

«Раз мы выиграли, то по результатам они несильно отличаются. Но, с другой стороны, мы же не знаем составы. Думаю, в этих возрастах уже не все лучшие. Те, кто выделяется, – уже во взрослых командах.

С другой стороны, на турнире у них задействован 2006 год и даже 2005-й. У нас же там 2007-2008-й: основной – седьмой, а восьмого – четыре человека. Так что мы младше их. Естественно, отличия есть. Даже не по этому турниру. В данный момент они пластичнее, физически крепче. Это подростковое, то есть они раньше созревают. Там есть гиперскоростные футболисты. То есть всё, что отличает Бразилию на более высоком уровне, есть и на юношеском. А их минус – тактика. К ней минимум внимания. В этом наши их как раз превосходят», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.