Лепёхин: нет сомнений, что Аршавин бы справился на посту президента «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин уверен, что Андрей Аршавин достойно смотрелся бы на посту президента санкт-петербургского клуба.

«Возможно, что Аршавин в будущем станет президентом «Зенита». Ему это нравится, и он повидал много команд, поэтому знает, как всё устроено. Безусловно, для работы на такой должности нужны определённые навыки, но они будут приобретаться по ходу работы. Никто не может стать президентом серьёзной компании, зная всё. В любом случае нужно по ходу пьесы вникать и внедряться. Нет сомнений, что Аршавин бы справился на этом посту. Главное, что ему дали такую возможность. Вся суть в этом.

Конечно, у Аршавина есть все качества, чтобы стать президентом клуба. Он думающий человек. Не знаю, есть ли у нас в российском футболе президенты, которые являются футбольными людьми. Все президенты в большей степени это чиновники и болельщики. А у человека, который всю свою жизнь был погружён в футбольную среду, другое мышление. Не знаю, насколько нужны бывшие футболисты на таких серьёзных должностях. Но в любом случае он многое понимает в футболе. Не только в самой игре, но и в структуре, селекции, тренировочном процессе», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.